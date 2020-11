Europa League, Napoli-Rijeka 2-0. Azzurri vittoriosi nel giorno di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) La partita all'interno di un San Paolo che presto potrebbe cambiare nome e il commovente omaggio a Diego Armando Maradona fuori: Napoli-Rijeka sarà una gara destinata a essere ricordata per sempre per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) La partita all'interno di un San Paolo che presto potrebbe cambiare nome e il commovente omaggio a Diego Armandofuori:sarà una gara destinata a essere ricordata per sempre per ...

claalbuquerque : O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh… - acmilan : #LOSCMilan: read all about tonight's draw in our match report ?? - SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - AngoloNews2018 : Calendario Europa League quinta giornata, ecco le partite delle squadre italiane - filadelfo72 : Calendario Europa League quinta giornata, ecco le partite delle squadre italiane -