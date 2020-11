Europa League: Napoli e Roma vincono contro Rijeka e Cluj (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Europa League sorride alle italiane. Sia la Roma che il Napoli si impongono per 2-0 rispettivamente con il Cluj e il Rijeka. I giallorossi conquistano, così, la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale dell'Europa League. A 10 punti guidano il girone A e centrano il passaggio di turno con due girnate di anticipo Leggi su firenzepost (Di venerdì 27 novembre 2020) L'sorride alle italiane. Sia lache ilsi impongono per 2-0 rispettivamente con ile il. I giallorossi conquistano, così, la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale dell'. A 10 punti guidano il girone A e centrano il passaggio di turno con due girnate di anticipo

claalbuquerque : O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh… - acmilan : #LOSCMilan: read all about tonight's draw in our match report ?? - SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - ricatti88 : RT @acmilan: #LOSCMilan: read all about tonight's draw in our match report ?? - JNerazzurro : RT @EmmeEmm_: O raga l'anno scorso parlavano i milanisti sesti in classifica a -20 con noi secondi in campionato e in finale di europa leag… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, risultati quarta giornata: Arsenal, Leicester e Hoffenheim ai sedicesimi Sky Sport Lille-Milan: gli highlights

Lille-Milan: gli highlights Non basta il gol di Castillejo, pari per i rossoneri nella quarta giornata di Europa League ...

Europa League: Napoli, tre punti per Diego. Esulta la Roma

Si chiude con le importanti vittorie di Napoli e Roma la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. In una serata diversa dalle altre, con la palpabile commozione per l'addio a Diego ...

Lille-Milan: gli highlights Non basta il gol di Castillejo, pari per i rossoneri nella quarta giornata di Europa League ...Si chiude con le importanti vittorie di Napoli e Roma la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. In una serata diversa dalle altre, con la palpabile commozione per l'addio a Diego ...