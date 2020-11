Europa League, Milan a caccia del riscatto. Poi tocca a Roma e Napoli (Di giovedì 26 novembre 2020) Quarta giornata di Europa League: alle 18.55 Lille-Milan, rossoneri senza Ibrahimovic. Alle 21 Roma a Cluj, il Napoli ospita il Rijeka. L’Europa League è al giro di boa: oggi si scende in campo per la quarta giornata della fase a gironi. Rossoneri, giallorossi e azzurri in piena corsa per il pass dei sedicesimi. Lille-Milan, non c’è Ibra Alle 18.55 il Milan capolista della Serie A sarà ospite del Lille. Il Diavolo deve fare i conti con l’assenza di Ibrahimovic, a causa della lesione muscolare che lo svedese si è procurato al “San Paolo”. Bonera punterà così su Rebic terminale offensivo, vista anche l’indisponibilità dell’ex Leao. All’andata i francesi hanno violato “San Siro” con un secco tre a zero, siglato da un ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Quarta giornata di: alle 18.55 Lille-, rossoneri senza Ibrahimovic. Alle 21a Cluj, ilospita il Rijeka. L’è al giro di boa: oggi si scende in campo per la quarta giornata della fase a gironi. Rossoneri, giallorossi e azzurri in piena corsa per il pass dei sedicesimi. Lille-, non c’è Ibra Alle 18.55 ilcapolista della Serie A sarà ospite del Lille. Il Diavolo deve fare i conti con l’assenza di Ibrahimovic, a causa della lesione muscolare che lo svedese si è procurato al “San Paolo”. Bonera punterà così su Rebic terminale offensivo, vista anche l’indisponibilità dell’ex Leao. All’andata i francesi hanno violato “San Siro” con un secco tre a zero, siglato da un ...

Oggi giovedì 26 novembre (ore 18.55) si gioca Lille-Milan, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. Allo Stade Pierre Mauroy andrà in scena una p ...

Il pre partita di Napoli - Rijeka di UEFA Europa League del 26 ...

Il Napoli ha subito il primo gol del match in tutte le ultime 3 gare interne ( 1X2 Primo Goal, Squadra segna almeno un goal ) Il Napoli ha perso le sue ultime 3 partite consecutive in casa ( Esito Fin ...

Oggi giovedì 26 novembre (ore 18.55) si gioca Lille-Milan, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League 2020-2021 di calcio. Allo Stade Pierre Mauroy andrà in scena una p ...