Europa League, Lille-Milan: Rebic in campo dal 1°, spazio anche a Tonali e Hauge. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 26 novembre 2020) E' tutto pronto, allo stadio ‘Pierre Mauroy‘ dove, questo pomeriggio, Lille e Milan si affronteranno nella gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League.Dopo lo 0-3 subito all'andata lo scorso 5 novembre a "San Siro", per i rossoneri, sarà fondamentale rialzare la testa per proseguire il proprio percorso europeo. In assenza di Ibrahimovic da centravanti gioca Rebic rifornito da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Dal 1° anche Tonali e Dalot.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Lille (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba; David, Yazici. All. GaltierMilan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) E' tutto pronto, allo stadio ‘Pierre Mauroy‘ dove, questo pomeriggio,si affronteranno nella gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di.Dopo lo 0-3 subito all'andata lo scorso 5 novembre a "San Siro", per i rossoneri, sarà fondamentale rialzare la testa per proseguire il proprio percorso europeo. In assenza di Ibrahimovic da centravanti giocarifornito da Castillejo, Calhanoglu e. Dal 1°e Dalot.Di seguito, ledella sfida:(4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba; David, Yazici. All. Galtier(4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; ...

SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - SkySport : #LilleMilan, le probabili formazioni: prima da titolare per Hauge - Mediagol : #EuropaLeague, Lille-#Milan: Rebic in campo dal 1°, spazio anche a Tonali e Hauge. Le formazioni ufficiali - PianetaMilan : #EuropaLeague, @IsmaelBennacer il 'dribblatore': la statistica / News - #ACMilan #SempreMilan #Milan #Bennacer - touchedByElda : RT @ZEbetNG: ?? Today's Top Leagues ?? ?? ???? Europa League ??? Copa Sudamericana ?????????????? FA Cup ???? Serbia Cup ???? Coppa Italia ???? LaLiga2 ???? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Sorteggio sedicesimi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming Goal.com Lille-Milan in diretta: orario e dove vederla in TV e streaming

La cronaca in diretta di Lille – Milan di Europa League per la fase a gironi. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.55. La gara dello Stadio Pierre Mauroy valida per la 4a giornata del gruppo H ...

Probabili formazioni Lille-Milan, 4^ giornata di Europa League

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H della Uefa Europa League 2020-21 ...

La cronaca in diretta di Lille – Milan di Europa League per la fase a gironi. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.55. La gara dello Stadio Pierre Mauroy valida per la 4a giornata del gruppo H ...Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H della Uefa Europa League 2020-21 ...