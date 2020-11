Europa League, Lille-Milan 1-1: buon punto per i rossoneri, lo Sparta Praga elimina il Celtic (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Milan si prende un prezioso pari in casa dell'ostico Lille.I rossoneri dopo la batosta subita nella scorsa gara quando ne presero tre dai francesi sono usciti con un 1-1 dallo stadio Pierre-Mauroy di Lille. Gli uomini guidati questa sera da Daniele Bonera si sono portati in vantaggio a inizio secondo tempo con Samu Castillejo che ha depositato a porta sguarnita dopo un perfetto assist di Brahim Diaz. Il pari per i francesi lo mette a segno Bamba con un destro a giro che non lascia scampo a Donnarumma. Nell'altra sfida del girone lo Sparta Praga supera per 4-1 in rimonta il Celtic e si insedia per un posto ai sedicesimi di Europa League. MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="6" Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilsi prende un prezioso pari in casa dell'ostico.Idopo la batosta subita nella scorsa gara quando ne presero tre dai francesi sono usciti con un 1-1 dallo stadio Pierre-Mauroy di. Gli uomini guidati questa sera da Daniele Bonera si sono portati in vantaggio a inizio secondo tempo con Samu Castillejo che ha depositato a porta sguarnita dopo un perfetto assist di Brahim Diaz. Il pari per i francesi lo mette a segno Bamba con un destro a giro che non lascia scampo a Donnarumma. Nell'altra sfida del girone losupera per 4-1 in rimonta ile si insedia per un posto ai sedicesimi di. MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="6"

