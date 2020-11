Europa League, il Napoli vince nel ricordo di Maradona. La Roma c’è: 2-0 al Cluji (Di giovedì 26 novembre 2020) Le italiane non sbagliano in Europa League. Nella serata dedicata a Diego Armando Maradona, scomparso ieri in Argentina, il Napoli non delude le aspettative e si impone con merito sul Rijeka per 2-0 con le reti di Politano e Lozano, mettendo un'ipoteca sul passaggio del turno. Si avvicinano i sedicesimi anche per la Roma, che conquista i tre punti contro il Cluji e vola in testa al proprio girone. Per i giallorossi decide un'autorete di Debeljuh e un gol di Veretout.Napoli-RIJEKAFuori dal San Paolo si vive il lutto collettivo per la scomparsa di Maradona. In campo, invece, l'Europa League inizia a delineare i valori di una classifica corta nel raggruppamento del Napoli. La formazione di Gattuso è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Le italiane non sbagliano in. Nella serata dedicata a Diego Armando, scomparso ieri in Argentina, ilnon delude le aspettative e si impone con merito sul Rijeka per 2-0 con le reti di Politano e Lozano, mettendo un'ipoteca sul passaggio del turno. Si avvicinano i sedicesimi anche per la, che conquista i tre punti contro ile vola in testa al proprio girone. Per i giallorossi decide un'autorete di Debeljuh e un gol di Veretout.-RIJEKAFuori dal San Paolo si vive il lutto collettivo per la scomparsa di. In campo, invece, l'inizia a delineare i valori di una classifica corta nel raggruppamento del. La formazione di Gattuso è ...

