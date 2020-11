Europa League, il Napoli non sbaglia: 2-0 a Rijeka e primo posto (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella 4a giornata di Europa League, il Napoli batte 2-0 il Rijeka e rimane solo al primo posto del gruppo F. Al San Paolo, nella notte del ricordo di Diego Armando Maradona, i padroni di casa sbloccano la gara al 41', grazie a un'autorete del napoletano Anastasio che, nel tentativo di anticipare Politano, batte il proprio portiere. Nella ripresa entrano Lozano, Insigne e Mertens ed è proprio il messicano a segnare il gol ch chiude il match al 75'.GRUPPO F Quarta giornata: AZ-Real Sociedad 0-0, Napoli-Rijeka 2-0 Classifica: Napoli 9, AZ Alkmaar, Real Sociedad 7, Rijeka 0Prima giornata: Napoli-AZ Alkmaar 0-1, Rijeka-Real Sociedad 0-1 Seconda giornata: AZ-Rijeka 4-1, Real ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella 4a giornata di, ilbatte 2-0 ile rimane solo aldel gruppo F. Al San Paolo, nella notte del ricordo di Diego Armando Maradona, i padroni di casa sbloccano la gara al 41', grazie a un'autorete del napoletano Anastasio che, nel tentativo di anticipare Politano, batte il proprio portiere. Nella ripresa entrano Lozano, Insigne e Mertens ed è proprio il messicano a segnare il gol ch chiude il match al 75'.GRUPPO F Quarta giornata: AZ-Real Sociedad 0-0,2-0 Classifica:9, AZ Alkmaar, Real Sociedad 7,0Prima giornata:-AZ Alkmaar 0-1,-Real Sociedad 0-1 Seconda giornata: AZ-4-1, Real ...

