Europa League | dove vedere Lille-Milan in streaming

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020)– Ilsi prepara a tornare in campo dopo la convincente vittoria con il Napoli in campionato: un 3-1 al San Paolo, che ha regalato nuovamente il primo posto in classifica ai rossoneri. Non c’è tempo per festeggiare però, perché gli uomini di Pioli – guidati in questi giorni da Daniele L'articolo