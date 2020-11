Europa League | al Milan non basta Castillejo e con il Lille finisce 1-1

claalbuquerque : O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh… - SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - SkySport : #LilleMilan, le probabili formazioni: prima da titolare per Hauge - ralejandrooo : RT @SkySport: Napoli-Rijeka 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - AndreaSamanna : RT @SkySport: Maradona, Napoli: lo spettacolo dei fumogeni in onore di Diego fuori dallo stadio. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Napoli da ieri sera è in lutto per la morte di Diego Armando Maradona, che ha regalato ai partenopei due scudetti ed una Coppa Uefa nelle sette stagioni trascorse in azzurro. In tanti sono scesi in st ...LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre l’1-1 contro il Lille e rimane al secondo posto nel gruppo H dietro ai francesi. Castillejo illude con una zampata in avvio di secondo tempo prima d ...