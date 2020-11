Europa League 2020 21 dove vedere le partite oggi giovedì 26 novembre | Roma | Napoli e Milan in campo

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 26 novembre 2020)/21 quarta giornata fase ai gironi, lediin tv e in streaming su Sky e Now Tv, Cluji –su Tv82626quarta giornata della fase a gironi dida seguire sui canali Sky Sport e disponibile in streaming su NOW TV (nei due diversi orari, 18.55 e 21), anche grazie a Diretta Gol, con tutte lein onda in contemporanea, e in chiaro su Tv8 con Cluji –e il pre/post partita Alle 18.55 inil, in trasferta in Francia per affrontare il Lille mentre alle 21 sarà la volta ...