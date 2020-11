Etiopia-Tigray, l’ultimo avviso è per i civili (Di venerdì 27 novembre 2020) Il conflitto tra l’esercito etiope e il Tigrayan People’s Liberation Forces (Tplf) procede senza cenni di distensione. La presa del capoluogo regionale Makallè viene considerata un obiettivo imprescindibile, così come l’arresto di quella che il premier etiope chiama la «cricca criminale del Tplf» derubricando il conflitto in atto come «operazione di polizia». Tuttavia, seppure nel Tigray le connessioni telefoniche e Internet sono interrotte e l’accesso all’area è strettamente controllato, quello che filtra segnala a tutti gli effetti la dimensione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 27 novembre 2020) Il conflitto tra l’esercito etiope e ilan People’s Liberation Forces (Tplf) procede senza cenni di distensione. La presa del capoluogo regionale Makallè viene considerata un obiettivo imprescindibile, così come l’arresto di quella che il premier etiope chiama la «cricca criminale del Tplf» derubricando il conflitto in atto come «operazione di polizia». Tuttavia, seppure nelle connessioni telefoniche e Internet sono interrotte e l’accesso all’area è strettamente controllato, quello che filtra segnala a tutti gli effetti la dimensione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

