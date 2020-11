Esame di Stato terza media e quinto anno superiori come lo scorso anno? Azzolina: è presto per rispondere (Di giovedì 26 novembre 2020) Ancora nessuna risposta sugli Esami di Stato nei quali anche quest'anno sono impegnati gli studenti della terza classe della secondaria di I grado e quinta classe della secondaria di II grado. Alla domanda diretta degli studenti su Instagram, nonostante la rubrica abbia come titolo #Laministrarisponde, non arriva ancora nessuna indicazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Ancora nessuna risposta sugli Esami dinei quali anche quest'sono impegnati gli studenti dellaclasse della secondaria di I grado e quinta classe della secondaria di II grado. Alla domanda diretta degli studenti su Instagram, nonostante la rubrica abbiatitolo #Laministrarisponde, non arriva ancora nessuna indicazione. L'articolo .

orizzontescuola : Esame di Stato terza media e quinto anno superiori come lo scorso anno? Azzolina: è presto per rispondere - CrisciGloria : RT @world_warriors1: #WAL Sparano al gatto tra le case: e successo a Pedavena (Belluno) l’esame radiografico al quale il micio è stato sott… - Pius_XII : RT @AnnaMonia_A: La DAD dello scorso anno: come dimenticare la promozione per tutti o i 100 fioccati all'esame di Stato. Quest'anno la scuo… - brunamar14 : RT @world_warriors1: #WAL Sparano al gatto tra le case: e successo a Pedavena (Belluno) l’esame radiografico al quale il micio è stato sott… - LobbaLuisa : RT @world_warriors1: #WAL Sparano al gatto tra le case: e successo a Pedavena (Belluno) l’esame radiografico al quale il micio è stato sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame Stato Annullare+un+esame-farsa%3A+Andrea+Pimpini+parla+dell%27esame+di+stato Notizie Nazionali Cinque Stelle, ipotesi Raggi per la segreteria. I timori per gli outsider

E gli stessi quesiti nati dalla kermesse non sono stati ancora messi ai voti. le indiscrezioni parlano di problemi tecnici: uno stop che rischierebbe di far slittare ulteriormente le decisioni.

Alfredo Caheha ha criticato le decisioni adottate per la salute dell'ex calciatore

Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Maradona, ha criticato le ultime decisioni adottate per la salute dell'ex calciatore.

E gli stessi quesiti nati dalla kermesse non sono stati ancora messi ai voti. le indiscrezioni parlano di problemi tecnici: uno stop che rischierebbe di far slittare ulteriormente le decisioni.Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Maradona, ha criticato le ultime decisioni adottate per la salute dell'ex calciatore.