' Entro Pasqua speriamo di vedere inserita patologia in Piano cronicità'

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Convivo con la psoriasi da 60 anni. Quando mi fu diagnosticata la malattia c'erano solo due tipi di creme: rosse o nere. Oggi ci sono moltissime opzioni, tantissimi farmaci che possono aiutare a condurre una vita migliore. Nonostante tutto, resta una malattia devastante perché la psoriasi si vede. Di conseguenza il malato deve combatte ogni giorno contro la patologia, affrontare tutti i problemi che comporta, ma soprattutto deve lottare contro l'ignoranza delle persone. Noi malati ancora oggi ci sentiamo dire 'che saranno mai due macchioline sulla pelle?', solo perché la psoriasi non è una malattia mortale". Così Valeria Corazza, presidente dell'Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), nel corso della conferenza in live streaming 'Psoriasi, un corto per liberare le proprie emozioni'

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Convivo con la psoriasi da 60 anni. Quando mi fu diagnosticata la malattia c'erano solo due tipi di creme: rosse o nere. Oggi ci sono moltissime opzioni, tantissimi ...

