Enigmi imprevedibili e colpi di scena per Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti | insieme per la seconda stagione de “Il Silenzio dell’Acqua”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Al via venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, lade “Ilche vede ancora una volta protagonisti. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Diretta da Pier Belloni, la serie vanta nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso. Nellade “Il...

Ultime Notizie dalla rete : Enigmi imprevedibili

361 Magazine

Al via venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione de "Il Silenzio dell'Acqua" che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La ser ...Wales Interactive sta per lanciare il particolare Five Dates, un'avventura piena di VIP che mescola appuntamenti online e isolamento.. Five Dates è un'avventura interattiva cui hanno partecipato un ...