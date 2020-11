Enel, Starace: idrogeno verde può essere risposta a decarbonizzazione (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Francesco Starace, Ad del Gruppo Enel, è intervenuto oggi allo European Hydrogen Forum, l’evento che ha riunito i rappresentanti dell’industria, della politica, dei Governi e della ricerca con l’obiettivo di stimolare il potenziale dell’idrogeno verde e discutere degli ultimi sviluppi nel settore. “Stiamo sviluppando progetti per l’idrogeno verde in Spagna, Cile e Stati Uniti, e abbiamo piani insieme ad Eni per le loro raffinerie e con Snam ed altri operatori per altre applicazioni in Italia”, ha detto Starace durante la tavola rotonda. “Siamo molto contenti del percorso intrapreso dalla Commissione UE verso la decarbonizzazione della società europea. Questa trasformazione è, per noi, a portata di mano e richiede un’accelerazione degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Francesco, Ad del Gruppo, è intervenuto oggi allo European Hydrogen Forum, l’evento che ha riunito i rappresentanti dell’industria, della politica, dei Governi e della ricerca con l’obiettivo di stimolare il potenziale dell’e discutere degli ultimi sviluppi nel settore. “Stiamo sviluppando progetti per l’in Spagna, Cile e Stati Uniti, e abbiamo piani insieme ad Eni per le loro raffinerie e con Snam ed altri operatori per altre applicazioni in Italia”, ha dettodurante la tavola rotonda. “Siamo molto contenti del percorso intrapreso dalla Commissione UE verso ladella società europea. Questa trasformazione è, per noi, a portata di mano e richiede un’accelerazione degli ...

QdSit : Enel – Ad Starace: “L’idrogeno verde può davvero essere la risposta alla decarbonizzazione” #qds #qdsnotizie… - andrea_morby : $ENI - Enel: Starace; a lavoro su idrogeno in Spagna, Cile e Usa - effebot : RT @Hydronews2: @starax (@EnelGroup): “#Idrogeno green, tra produzione centralizzata o diffusa propendiamo per la seconda, ma sarà il merca… - Hydronews2 : @starax (@EnelGroup): “#Idrogeno green, tra produzione centralizzata o diffusa propendiamo per la seconda, ma sarà… - gioporce : Il futuro di Enel è sempre più verde. E per gli investitori anche rosa. Varato il Piano Industriale al 2023 e la vi… -

