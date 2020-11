Emissioni, la legge sul clima UE punta a ridurle del 55% collettivamente (Di giovedì 26 novembre 2020) Il documento approderà al Consiglio Europeo il 10 dicembre. Misure più soft per i paesi dell’est Europa e finanziamenti ETS La nuova legge europea sul clima dovrebbe prevedere una riduzione delle Emissioni di gas serra del 55% in meno rispetto ai valori del 1990, entro il 2030. Si tratta del valore proposto lo scorso settembre da Ursula von der Leyen, nonché il meno ambizioso traquelli proposti. I Paesi Membri potranno raggiungere questa soglia “collettivamente“, ossia con target diversi da paese a paese, purché la media UE si attesti al 55% in meno rispetto al 1990. Insomma, ciascuno Stato potrà calibrare le proprie politiche di riduzione delle Emissioni in base alle proprie esigenze nazionali. La bozza è stata vista in anteprima da Reuters e racconta del difficile compromesso che si sta tentando di ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Il documento approderà al Consiglio Europeo il 10 dicembre. Misure più soft per i paesi dell’est Europa e finanziamenti ETS La nuovaeuropea suldovrebbe prevedere una riduzione delledi gas serra del 55% in meno rispetto ai valori del 1990, entro il 2030. Si tratta del valore proposto lo scorso settembre da Ursula von der Leyen, nonché il meno ambizioso traquelli proposti. I Paesi Membri potranno raggiungere questa soglia ““, ossia con target diversi da paese a paese, purché la media UE si attesti al 55% in meno rispetto al 1990. Insomma, ciascuno Stato potrà calibrare le proprie politiche di riduzione dellein base alle proprie esigenze nazionali. La bozza è stata vista in anteprima da Reuters e racconta del difficile compromesso che si sta tentando di ...

Vertice Italia-Spagna, al centro c'è la transizione ecologica

La transizione ecologica è stato uno dei temi caldi del Vertice Italia-Spagna. Un MoU in campo industriale e 11 impegni condivisi sul fronte ambientale.

