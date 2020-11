Emergenza Covid, negli Usa salta il cenone di Thanksgiving ed è boom di video di vip su Cameo (Di giovedì 26 novembre 2020) negli Stati Uniti scoppia la mania dei video messaggi vip su Cameo per Thanksgiving. L’Emergenza Covid sempre più grave rende difficile e sconsigliabile il consueto ritorno a casa per festeggiare la festa del Ringraziamento con la famiglia, la festa forse più sentita negli States. Per questo sempre più persone si sono affidate a Cameo, il servizio che permette di ingaggiare una vip (per la verità non di primo, né di secondo piano) per mandare ai propri familiari il messaggi col quale comunicare che non si parteciperà al classico cenone. LEGGI ANCHE > Dramma Covid negli Usa, 1 milione di contagi nei primi 10 giorni di novembre I video messaggi vip su Cameo e i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020)Stati Uniti scoppia la mania deimessaggi vip super. L’sempre più grave rende difficile e sconsigliabile il consueto ritorno a casa per festeggiare la festa del Ringraziamento con la famiglia, la festa forse più sentitaStates. Per questo sempre più persone si sono affidate a, il servizio che permette di ingaggiare una vip (per la verità non di primo, né di secondo piano) per mandare ai propri familiari il messaggi col quale comunicare che non si parteciperà al classico. LEGGI ANCHE > DrammaUsa, 1 milione di contagi nei primi 10 giorni di novembre Imessaggi vip sue i ...

