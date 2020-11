Elezioni Usa 2020 | curiosità | Biden è il presidente più votato di sempre Trump sconfitto secondo

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ileletto Joeha preso oltre 80 milioni di voti alle presidenziali del 3 novembre e diventa il candidato piùdi. Superato anche Barack Obama (di cui è stato vice), che nel 2008 ottenne circa 69.5 milioni di preferenze. Sulgradino del podio c’è però Donald. Lodi questeè statoda quasi 74 milioni di americani. Questi numeri evidenziano quanto attualmente sia divisa la società statunitense. Altro dato interessante è stata l’affluenza: il 66.7% degli aventi diritto si sono recati alle urne. Mai così tanti dal 1900. Quatti anni fa votarono circa 135 milioni di persone, questa volta (nel pieno dell’emergenza sanitaria) circa 25 milioni in più. Mario Bonito L'articolo ...

