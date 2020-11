Elena Sofia Ricci, il particolare su Rita Levi Montalcini sorprende (Di giovedì 26 novembre 2020) Elena Sofia Ricci questa sera torna in onda con un fiction dedicata a Rita Levi Montalcini, alla sua vita e alla sua carriera con dei retroscena davvero curiosi. foto facebookQuesta sera Rai Uno propone per la prima serata una nuova fiction diretta da Alberto Negrin, dedicata a Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina. A prestare il volto alla donna è proprio l’attrice toscana che è da sempre protagonista di serie tv e film di grande successo. Proprio in occasione di questa prima serata, l’attrice che al momento è impegnata con le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti ha svelato dei particolare davvero curiosi sulla professoressa nella sua lunga intervista per Radio Corriere ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020)questa sera torna in onda con un fiction dedicata a, alla sua vita e alla sua carriera con dei retroscena davvero curiosi. foto facebookQuesta sera Rai Uno propone per la prima serata una nuova fiction diretta da Alberto Negrin, dedicata a, Premio Nobel per la Medicina. A prestare il volto alla donna è proprio l’attrice toscana che è da sempre protagonista di serie tv e film di grande successo. Proprio in occasione di questa prima serata, l’attrice che al momento è impegnata con le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti ha svelato deidavvero curiosi sulla professoressa nella sua lunga intervista per Radio Corriere ...

o_mozzi : Bene nuova fiction si comincia sta sera. Con la bravissima Elena Sofia Ricci, nei panni di un altra grande donna, R… - rainbeyes : non io che per 10 secondi pensavo fosse Elena Sofia Ricci da giovane - tuttotv_info : Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini per il film di Rai1 - Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini per il film… - tuttotv_info : Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini per il film di Rai1 - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 26 novembre su Rai 1 il film “Rita Levi-Montalcini” con Elena Sofia Ricci -