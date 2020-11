Elegia Americana, nuovo film di Howard con cui Netflix punta agli Oscar (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato il 24 Novembre su Netflix “Elegia Americana”, il nuovo film di Ron Howard (Premio Oscar per “A beautiful mind”) con Amy Adams e Glenn Close. Tratto dal libro di memorie di J.D. Vance, “Hillibilly Elegy”, il film “offre uno spaccato sociale e famigliare dell’America e dei suoi più radicali valori” come spiegato da Howard. Il racconto mette al centro la classe operaia della Rust Belt, l’area rurale degli USA impoverita dalla crisi economica ed industriale nel Novecento, e ne racconta la realtà e le contraddizioni nell’anno della vittoria di Trump. Si tratta di un family drama che racconta la storia di J.D. (interpretato da Owen Aztalos prima e Gabriel Basso nella seconda parte), cresciuto nell’affetto della sua famiglia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato il 24 Novembre su”, ildi Ron(Premioper “A beautiful mind”) con Amy Adams e Glenn Close. Tratto dal libro di memorie di J.D. Vance, “Hillibilly Elegy”, il“offre uno spaccato sociale e famigliare dell’America e dei suoi più radicali valori” come spiegato da. Il racconto mette al centro la classe operaia della Rust Belt, l’area rurale degli USA impoverita dalla crisi economica ed industriale nel Novecento, e ne racconta la realtà e le contraddizioni nell’anno della vittoria di Trump. Si tratta di un family drama che racconta la storia di J.D. (interpretato da Owen Aztalos prima e Gabriel Basso nella seconda parte), cresciuto nell’affetto della sua famiglia ...

