Eddi Marcucci | con quali indizi il tribunale di Torino la considera pericolosa?

(Di giovedì 26 novembre 2020) La corte d’appello dideciderà entro Natale a proposito del ricorso presentato da Maria Edgardacontro la misura della sorveglianza speciale a lei applicata nel marzo scorso daltorinese, misura che le sottrae una parte considerevole di libertà.nel 2017, all’età di 26 anni, è andata in Siria per unirsi alle milizie curde e combattere lo Stato Islamico, contribuendo a infliggere un colpo mortale al califfato. In quanto capace di maneggiare le armi, è ritenuta oggiper l’Italia, a prescindere dalle intenzioni di utilizzare quelle armi in un modo o in un altro oppure di non utilizzarle affatto. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione, vale a dire una misura che viene applicata non come reazione a un reato commesso nel ...