Economia e post-pandemia. Conversazione con Riccardo Pedrizzi, Presidente del CTS Ucid (Di giovedì 26 novembre 2020) Parlamentare per 4 legislature, Riccardo Pedrizzi è il Presidente Nazionale del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ucid, Unione cristiana imprenditori e dirigenti, l’associazione della classe dirigente cattolica. Costituita nel 1947, l’Ucid nasce sulle macerie del secondo dopoguerra all’interno del movimento di opere e idee che caratterizza i cattolici, impegnati in politica e nella società civile, nella ricostruzione morale e civile dell’Italia. Fine osservatore di fenomeni socioeconomici, Pedrizzi ha scritto numerosi saggi tra cui ricordiamo “Una luce sul mondo, dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate“, “I proscritti. Pensatori alla sfida della modernità“, “Giovanni Gentile, il filosofo della Nazione”, “Rivoluzione e dintorni. Dalle prime reazioni all’illuminismo alla ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Parlamentare per 4 legislature,è ilNazionale del Comitato Tecnico Scientifico dell’, Unione cristiana imprenditori e dirigenti, l’associazione della classe dirigente cattolica. Costituita nel 1947, l’nasce sulle macerie del secondo dopoguerra all’interno del movimento di opere e idee che caratterizza i cattolici, impegnati in politica e nella società civile, nella ricostruzione morale e civile dell’Italia. Fine osservatore di fenomeni socioeconomici,ha scritto numerosi saggi tra cui ricordiamo “Una luce sul mondo, dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate“, “I proscritti. Pensatori alla sfida della modernità“, “Giovanni Gentile, il filosofo della Nazione”, “Rivoluzione e dintorni. Dalle prime reazioni all’illuminismo alla ...

sole24ore : Green e sostenibile, ecco l'economia perfetta per il post-Covid | Post di @apbocconistu | via @econopoly24 #econ24… - Corriere : Bill Gates, come sarà il mondo post-pandemia: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - Daniele_Manca : Bill Gates e il mondo post-Covid: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - ?@Corriere? (e podcast su ?… - flaviofelice : Mo articolo su @settsociali #IlPianetaCheVogliamo @DottrinaSociale - ilconterosso1 : @Marco41535966 @Ussignur_ @Poicipenso5 @candela78 @matteosalvinimi No,sei tu che devi farti delle domande.E tante.… -

Ultime Notizie dalla rete : Economia post La dottrina della chiesa e l’economia post-Covid Il Sole 24 ORE “La verità è che dovremo stringere i denti ancora per molto”: lo dice il viceministro Misiani

"Rinnoviamo l'invito al dialogo di tutti i gruppi parlamentari, per proseguire un percorso di condivisione dello sforzo della politica economica" ...

Portogallo: rendimento decennale scende sotto lo zero su ipotesi acquisti Bce

Condividi questo articolo:Roma, 26 nov. – (Adnkronos) – Il Portogallo ‘batte’ il Giappone, almeno per i rendimenti del debito sovrano. Oggi infatti il rendimento delle obbligazioni a 10 anni del Porto ...

"Rinnoviamo l'invito al dialogo di tutti i gruppi parlamentari, per proseguire un percorso di condivisione dello sforzo della politica economica" ...Condividi questo articolo:Roma, 26 nov. – (Adnkronos) – Il Portogallo ‘batte’ il Giappone, almeno per i rendimenti del debito sovrano. Oggi infatti il rendimento delle obbligazioni a 10 anni del Porto ...