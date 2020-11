Ecco i giochi di tendenza in offerta sul Play Store per il Black Friday (Di giovedì 26 novembre 2020) Per il Black Friday 2020 il team di Google ha deciso di proporre sul Play Store una serie di giochi con sconti che arrivano fino all'80% L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 novembre 2020) Per il2020 il team di Google ha deciso di proporre suluna serie dicon sconti che arrivano fino all'80% L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Ecco i giochi di tendenza in offerta sul Play Store per il Black Friday - Agimegitalia : Dl #Ristori: contributi a fondo perduto, tagli delle #tasse, proroga #Preu per #slot e #vlt e rinvio #tassa Salva S… - italiaserait : Giochi Xbox gratis: ecco come scaricarli sulla nuova Series X - Alfetto_ : Tic tac... -4!?? Dicembre è dietro l'angolo e non è nessuna sorpresa che si tratti del miglior periodo in hotel! Gio… - ltrimenti : @alepazoe Ecco, adesso capisco dove sta l'errore: a te piace classificare alla cazzo. Ma non entriamo nei giochi de… -