“Ecco come mi sono beccato il Covid”. Gerry Scotti racconta a tutti quel momento: “Sono stato attento, ma…” (Di giovedì 26 novembre 2020) “sono portato a credere di essermi contagiato in famiglia. Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato”. A dirlo è Gerry Scotti che, in un’intervista aa Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare della sua battaglia contro il Covid, ripercorrendo le tappe della malattia. Il conduttore ha raccontato di aver avuto la febbre a 37,5 per diversi giorni poi, siccome le sue condizioni non miglioravano, il ricovero all’Humanitas di Rozzano: “Mi sono affidato ai medici e comunicavo ogni loro decisione a Carlo Conti che, guarda i casi della vita, era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’, ‘A me ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) “portato a credere di essermi contagiato in famiglia. Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è ba”. A dirlo èche, in un’intervista aa Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare della sua battaglia contro il Covid, ripercorrendo le tappe della malattia. Il conduttore hato di aver avuto la febbre a 37,5 per diversi giorni poi, sicle sue condizioni non miglioravano, il ricovero all’Humanitas di Rozzano: “Miaffidato ai medici e comunicavo ogni loro decisione a Carlo Conti che, guarda i casi della vita, era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’, ‘A me ...

