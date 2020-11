EA SPORTS risponde alle accuse di Zatlan Ibrahimovic

Leggi su esports247

(Di giovedì 26 novembre 2020) EA, casa sviluppatrice di FIFA 21, ha rispostamosse da Zlataninsieme al suo procuratore riguardo l’utilizzo della licenza della sua immagine senza il suo consenso. Per Ibra questo è un momento sicuramente da incorniciare da un punto di vista sportivo. Ha segnato 10 gol in 6 partite lanciando solo al comando il Milan alla veneranda età di 39 anni, insomma una cosa non da tutti. E così si è permesso, con il suo fare un po’ altezzoso ma sempre simpatico, di chiamare in causa EAper aver utilizzato la sua immagine per far soldi in FIFA 21. Sebbene il gigante di Malmoe sia apparso in numerose copertine del gioco di calcio più famoso del mondo, quest’anno ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che EA non ha chiesto i permessi per usare la sua immagine e, ...