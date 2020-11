È stato il migliore perché il peggiore

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Sallusti "Chiedimi chi era Maradona", diremo un giorno ai nostri nipoti traslando dalla band delle band - i Beatles - al calciatore dei calciatori la famosa strofa della canzone degli Stadio del 1984 «Chiedimi chi era Maradona», diremo un giorno ai nostri nipoti traslando dalla band delle band - i Beatles - al calciatore dei calciatori la famosa strofa della canzone degli Stadio del 1984. Già,noi siamo contemporanei a un fenomeno che come pochi è entrato nella fantasia non solo dei tifosi ma della società tutta. E quando quella domanda iniziale mi verrà posta la risposta più sincera non potrà che essere: Maradona era Maradona, cioè un imbroglione, drogato, alcolista, sessista violento con le donne, evasore fiscale e pure comunista, cioè il peggio del peggio del peggio con l'unico pregio, non irrilevante, di saper giocare a pallone da ...