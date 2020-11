“È lui il nuovo concorrente!” GF Vip | la voce bomba deflagra tra il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ finirà nel febbraio 2021. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi questa novità, che non è stata accolta nel migliore dei modi. In molti hanno manifestato insofferenza e si sono sfogati, dicendo di essere pronti ad andare via. Una fra tutti Elisabetta Gregoraci, che non riesce più a stare lontana dal figlio Nathan Falco, concepito con l’imprenditore Flavio Briatore. E nella casa più spiata d’Italia entreranno presto altri protagonisti. Stando ad alcune affermazioni di qualche settimana fa del padrone di casa, dovrebbero essere dieci i nuovi inquilini che varcheranno la porta rossa del ‘GF Vip’. Colui che è ormai sicuro al 100% di prendervi parte è Cristiano Malgioglio; secondo alcune indiscrezioni, già lunedì 30 novembre potrebbe essere presente in trasmissione. In queste ultime ore però è uscito fuori un altro nome ...