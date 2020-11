Durante l’emergenza covid la coalizione al governo pensa al rimpasto (Di giovedì 26 novembre 2020) governo Conte news. Il possibile ingresso di Forza Italia nella maggioranza ormai non stupisce più nessuno. Sono mesi che il governo giallo-rosso si è aperto al partito di Silvio Berlusconi, e dall’altra parte il Cavaliere non ha mai negato la volontà di tornare a essere più influente sulla scena politica. Ovviamente, però, tutto questo significherebbe una sola cosa: un rimpasto di governo in piena emergenza coronavirus. E non c’è un nome, al momento, abbastanza convinto (o abbastanza coraggioso) di voler ribaltare le carte in tavola. Nonostante il governo stia palesemente brancolando nel buio da ormai parecchie settimane. O forse mesi… >> Leggi anche: Lombardia e Piemonte zona arancione, cosa potrebbe cambiare con il nuovo monitoraggio governo Conte news, I partiti di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020)Conte news. Il possibile ingresso di Forza Italia nella maggioranza ormai non stupisce più nessuno. Sono mesi che ilgiallo-rosso si è aperto al partito di Silvio Berlusconi, e dall’altra parte il Cavaliere non ha mai negato la volontà di tornare a essere più influente sulla scena politica. Ovviamente, però, tutto questo significherebbe una sola cosa: undiin piena emergenza coronavirus. E non c’è un nome, al momento, abbastanza convinto (o abbastanza coraggioso) di voler ribaltare le carte in tavola. Nonostante ilstia palesemente brancolando nel buio da ormai parecchie settimane. O forse mesi… >> Leggi anche: Lombardia e Piemonte zona arancione, cosa potrebbe cambiare con il nuovo monitoraggioConte news, I partiti di ...

giorgio_gori : Nel 1980 avevo 20 anni. E quando il 23 novembre il #terremoto devastò l’#Irpinia partii con un gruppo di volontari… - MIP_PoliMi : Durante l'emergenza #covid19 il #digitale ha giocato un ruolo centrale per garantire continuità. Come valorizzare q… - BDRowaIT : ?? L'utilizzo della ricetta elettronica ha avuto rapida diffusione durante l'emergenza sanitaria. Ma come interfac… - stonecutter_tov : RT @PuntoTov: Guardiamo insieme quali sono i dati riguardanti la #cassaintegrazione e il loro andamento durante l'emergenza #covid19. @INP… - PuntoTov : Guardiamo insieme quali sono i dati riguardanti la #cassaintegrazione e il loro andamento durante l'emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante l’emergenza Il Sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi dal Mainstage del WMF 2020: “Smart working strumento fondamentale ma irrinunciabili lavoro in presenza e relazione con i colleghi” Fortune Italia