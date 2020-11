Dubbi sull' efficacia | il vaccino AstraZeneca si ferma in attesa di una nuova analisi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Non è una notizia tragica, ma sicuramente non buona: ilcontro il Covid richiede "un'ulteriore". Lo ha dichiarato il Ceo dell'azienda farmaceutica dopo che sono emersi ...

borghi_claudio : @CBeppe83 Mah... ho già detto tante volte che ho seri dubbi sull'efficacia del lockdown - PrimaPaginaNews : RT @globalistIT: - globalistIT : - irastadilarsson : @andrpoy Esatto. Ci sono troppi dubbi sull'efficacia indicata. Un altro round era scontato. - DonatoPastore : @fabioxdistefano @Gianlustella Sul punto 1: tutta propaganda. Se vai a vedere è tutta gente che pone dubbi sulla ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi sull

malpensa24.it

Per un errore nella somministrazione si è scoperto che mezza dose aveva dato risultati migliori rispetto alla dose intera. E adesso si cerca di capire il perché.Il candidato vaccino anti Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia, richiede studi "supplementari". Lo ha ammesso oggi, in un'intervista alla Bl ...