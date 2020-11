Drenthe | “All’Alania la vodka era anche nel bus del club Questa è la Russia”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) Non è stato mai uno stinco di santo Royston Rickieex calciatore di Feyenoord, Real Madrid ed Everton. Dopo il debutto appena 20enne con la squadra di Rotterdam, nella quale è esploso, il suo trasferimento alla Casa Blanca da "golden boy" e promessa del calcio mondiale. Il Real Madrid infatti lo nota e lo acquista per 14 milioni di euro dal Feyenoord, presentandolo in pompa magna al Santiago Bernabéu insieme al connazionale Wesley Sneijder: il debutto ufficiale è da sogno, durante la gara di ritorno della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, quando gioca come centrocampista centrale e realizzail gol del momentaneo 1-1, prima della sconfitta per 5-3.poi si è trasferito in Russia all'Alania dove ha giocato poco per ilrusso. “I dirigenti sono persino venuti nel mio negozio di ...