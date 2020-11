DPCM Natale: ricongiungimenti familiari per un solo figlio e coprifuoco anticipato (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano pochi giorni e il nuovo DPCM Natale sarà ufficializzato dal Governo con le misure restrittive in vista delle festività. Che Natale attende gli italiani? Ci si potrà spostare per andare a trovare i propri familiari oppure no? E il coprifuoco resterà fissato sulle ore 22 nelle zone gialle o potrà essere posticipato? Dalle prime indiscrezioni che emergono, pare che il coprifuoco potrebbe essere addirittura anticipato alle 21. E per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, potrebbero essere concessi a un solo figlio. Passiamo al vaglio tutte le ipotesi per capire quali nuove regole potrebbero essere fissate nel nuovo DPCM Natale. Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano pochi giorni e il nuovosarà ufficializzato dal Governo con le misure restrittive in vista delle festività. Cheattende gli italiani? Ci si potrà spostare per andare a trovare i proprioppure no? E ilresterà fissato sulle ore 22 nelle zone gialle o potrà essere posticipato? Dalle prime indiscrezioni che emergono, pare che ilpotrebbe essere addiritturaalle 21. E per quanto riguarda i, potrebbero essere concessi a un. Passiamo al vaglio tutte le ipotesi per capire quali nuove regole potrebbero essere fissate nel nuovo. Il ...

