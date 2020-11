Dpcm Natale, confronto Governo-Regioni. Braccio di ferro sul ritorno a scuola a dicembre. Boccia sul coprifuoco: “Gesù Bambino può nascere anche due ore prima” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dpcm Natale, confronto Governo-Regioni. I presidenti dicono no ad un ritorno a scuola a dicembre. Nessuna decisione presa. ROMA – Un primo confronto tra Governo e Regioni sul Dpcm Natale. Dopo il vertice di maggioranza, è andato in scena un confronto tra il ministro Boccia e gli enti locali. confronto Governo-Regioni, Braccio di ferro sulla scuola Attimi di tensione sulla scuola. L’esecutivo, su pressing di Italia Viva e della ministra Azzolina, ha messo sul tavolo un ritorno in classe il 9 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020). I presidenti dicono no ad un. Nessuna decisione presa. ROMA – Un primotrasul. Dopo il vertice di maggioranza, è andato in scena untra il ministroe gli enti locali.disullaAttimi di tensione sulla. L’esecutivo, su pressing di Italia Viva e della ministra Azzolina, ha messo sul tavolo unin classe il 9 ...

sole24ore : Natale, spostamenti tra regioni limitati ai parenti stretti e quarantena per chi rientra dall’estero… - Corriere : Quante persone al cenone? Cosa decidono oggi Conte e i ministri - Corriere : ?? Chi sceglierà di andare all’estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Far nascere Gesù 2 ore prima non è un'eresia'. Francesco #Boccia in vista del nuovo #dpcm si appella così agli italia… - pischioltro : RT @gioveron: Vorrei chiedere a quelli che stipuleranno il nuovo dpcm se per favore non si fanno influenzare da quei dementi che vogliono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Nuovo Dpcm Natale e Covid: cosa cambierà in Lombardia. Niente sci e cenone a 6: le ipotesi IL GIORNO Probabile isolamento di due settimane per i rientri dall'estero

Il Natale non si fa con il cronometro ... contro la possibilità che il governo possa lasciare la regione all’interno della zona rossa: “Nel dpcm sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia ...

Covid: Regioni Dad fino a gennaio, rientro il 7. Sci, chiudere le frontiere

I presidenti delle Regioni hanno chiesto al governo nella videoconferenza in vista del prossimo Dpcm di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci. L'o ...

Il Natale non si fa con il cronometro ... contro la possibilità che il governo possa lasciare la regione all’interno della zona rossa: “Nel dpcm sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia ...I presidenti delle Regioni hanno chiesto al governo nella videoconferenza in vista del prossimo Dpcm di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci. L'o ...