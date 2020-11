Dopo la 'sexy spesa', Rai 2 manda in onda una replica di Detto Fatto con un'esperta di lingerie (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la 'sexy spesa', Detto Fatto è stato sospeso. Classica politica della Rai, quella di approvare ciò che va in onda per poi lavarsene le mani quando viene male accolta, penalizzando chi in quel ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020)la '',è stato sospeso. Classica politica della Rai, quella di approvare ciò che va inper poi lavarsene le mani quando viene male accolta, penalizzando chi in quel ...

cistifellea_ : RT @rtl1025: ?? E' stato sospeso il programma #DettoFatto dopo il caso del tutorial per fare la spesa in modo sexy. La decisione è stata pre… - robertu74 : Dopo la spesa sexy andata in onda sulla Rai..mi preoccuperei maggiormente delle mogli calde anziché dei mariti - globalistIT : Vabbè, ma allora lo fanno apposta #DettoFatto - nuvolotti : hanno sospeso detto fatto dopo il servizio squallido su come fare la spesa in maniera sexy - GattiniSudati : CIAO RAGA MI SONO PERSO IL TUTORIAL SULLA SPESA SEXY DI DETTO FATTO MA DEVO UMILIARE LE DONNE PRIMA O DOPO IL BANCO… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo sexy Dopo il jungle dress Versace Jennifer Lopez sexy in abito argento marieclaire.com Dopo la 'sexy spesa', Rai 2 manda in onda una replica di Detto Fatto con un'esperta di lingerie

Qui entriamo nel campo delle speculazioni: o in Rai sono davvero più sessisti di quel che sembrano, oppure c'è sotto la volontà precisa di affossare questo programma.

Detto Fatto ci ricasca: dopo il tutorial spesa coi tacchi nuova bufera

È diventato virale nelle ultime ore il video, estrapolato dalla trasmissione Detto Fatto, in cui una ragazza "mostra" un tutorial su come fare la spesa.

Qui entriamo nel campo delle speculazioni: o in Rai sono davvero più sessisti di quel che sembrano, oppure c'è sotto la volontà precisa di affossare questo programma.È diventato virale nelle ultime ore il video, estrapolato dalla trasmissione Detto Fatto, in cui una ragazza "mostra" un tutorial su come fare la spesa.