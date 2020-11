Domeniche bestiali – Il grande ritorno (ma in realtà non se n’è mai andato) di Francesco Marcozzi, il signor “Frosinone culone” (Di giovedì 26 novembre 2020) In una fase difficile, praticamente senza partite su campi impolverati o di questi tempi melmosi e pozzangherosi (la Crusca ci legge, lo sappiamo), non possiamo non ringraziare chi lavora e si impegna per tener viva questa rubrica, per farla esistere come Atreju col granello di sabbia di Fantasìa, leggendola ma soprattutto prestandosi anima, corpo, e quant’altro per continuare a leggerla e farla leggere. GRAZIE, RAFFAELE Non si può non partire dal mister del Catania Pino Raffaele, che ha mostrato di essere un fan di questa rubrica emulandone uno dei più bei contenuti. Ricordate il dirigente del Palinuro che si lancia contro l’attaccante lanciato a rete placcandolo? Ecco, mister Raffaele ha gradito e ha emulato, fermando un calciatore della Vibonese che si era involato sulla fascia, togliendogli il pallone. Avremmo gradito un “cit.” a dir la verità, ma va bene lo stesso: grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) In una fase difficile, praticamente senza partite su campi impolverati o di questi tempi melmosi e pozzangherosi (la Crusca ci legge, lo sappiamo), non possiamo non ringraziare chi lavora e si impegna per tener viva questa rubrica, per farla esistere come Atreju col granello di sabbia di Fantasìa, leggendola ma soprattutto prestandosi anima, corpo, e quant’altro per continuare a leggerla e farla leggere. GRAZIE, RAFFAELE Non si può non partire dal mister del Catania Pino Raffaele, che ha mostrato di essere un fan di questa rubrica emulandone uno dei più bei contenuti. Ricordate il dirigente del Palinuro che si lancia contro l’attaccante lanciato a rete placcandolo? Ecco, mister Raffaele ha gradito e ha emulato, fermando un calciatore della Vibonese che si era involato sulla fascia, togliendogli il pallone. Avremmo gradito un “cit.” a dir la verità, ma va bene lo stesso: grazie ...

