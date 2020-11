Domanda REM respinta: quali le possibili cause? (Di giovedì 26 novembre 2020) Perchè la Domanda di REM presentata a ottobre, mese di sospensione del reddito di cittadinanza, è stata respinta? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Perchè ladi REM presentata a ottobre, mese di sospensione del reddito di cittadinanza, è stata? L'articolo .

orizzontescuola : Domanda REM respinta: quali le possibili cause? - PatronatoANMIL : 13/11/2020 Tempo fino al 30/11 per presentare domanda per altre 2 mensilità del REM! Chiamaci ?? 800180943… - INPS_it : @gennaro62396780 Se non ha percepito quello relativo al mese di ottobre, il cosiddetto Rem 2 deve rifare domanda #InpsInAscolto - INPS_it : @gennaro62396780 Se non ha richiesto il rem per ottobre si deve rifare domanda. Al link di seguito tutte le modalit… - Dania46931922 : @INPS_it Ci sono persone che hanno ricevuto in automatico rem (domanda fatta a settembre e ricevuto ad ottobre per… -