Doctor Who: Jack Harkness nell’Holiday Special (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’anno la BBC ha riservato un regalo agli spettatori di Doctor Who: John Barrowman tornerà a interpretare il Capitano Jack Harkness in Revolution of the Daleks, l’Holiday Special dedicato al Dottore. L’attore era tornato a vestirne i panni nella dodicesima stagione, che vede il Signore del Tempo interpretato da Jodie Whittaker, lasciando un criptico messaggio agli amici del Dottore, senza tuttavia incontrarla. Con questo Speciale, tuttavia, è certo che rivedremo Capitano e Dottore di nuovo insieme, una cosa che non capitava dalla quarta stagione della nuova serie di Doctor Who, allora interpretato da David Tennant. Jack Harkness (John Barrowman) e il Decimo Dottore (David Tennant)- Photo Credits: WebMa chi è esattamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’anno la BBC ha riservato un regalo agli spettatori diWho: John Barrowman tornerà a interpretare il Capitanoin Revolution of the Daleks, l’Holidaydedicato al Dottore. L’attore era tornato a vestirne i panni nella dodicesima stagione, che vede il Signore del Tempo interpretato da Jodie Whittaker, lasciando un criptico messaggio agli amici del Dottore, senza tuttavia incontrarla. Con questoe, tuttavia, è certo che rivedremo Capitano e Dottore di nuovo insieme, una cosa che non capitava dalla quarta stagione della nuova serie diWho, allora interpretato da David Tennant.(John Barrowman) e il Decimo Dottore (David Tennant)- Photo Credits: WebMa chi è esattamente ...

__Yuki : Io che faccio vedere Doctor Who alla gente perché voglio che soffrano come ho sofferto io - whoviansoul : @Greyisthesun NELLA PRIMA PUNTATA FLASHBACK DI DESMOND LUI UGUALE A DT QUANDO FACEVA DOCTOR WHO, GEMELLINI - Darth_Khinerat : Guardare Doctor Who come modo per ripristinare le energie mentali - murderskitty : John Barrowman tornerà nei panni del Capitano Jack Harkness nello speciale di Natale - blogcupoftea : John Barrowman tornerà nei panni del Capitano Jack Harkness nello speciale di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Who Doctor Who: Jack Harkness nell'Holiday Special Metropolitan Magazine Doctor Who: Jack Harkness nell’Holiday Special

Un vecchio alleato del Dottore sta tornado: John Barrowman tornerà a interpretare il Capitano Jack Harkness nello speciale natalizio di Doctor Who.

La Marvel cancella Doctor Doom, Morbius, Dark Agnes e altri titoli

Stando alle prime anticipazioni diffuse dalla Marvel sugli albi in uscita nel 2021, alcuni titoli sono stati cancellati, tra cui Doctor Doom L'articolo La Marvel cancella Doctor Doom, Morbius, Da ...

Un vecchio alleato del Dottore sta tornado: John Barrowman tornerà a interpretare il Capitano Jack Harkness nello speciale natalizio di Doctor Who.Stando alle prime anticipazioni diffuse dalla Marvel sugli albi in uscita nel 2021, alcuni titoli sono stati cancellati, tra cui Doctor Doom L'articolo La Marvel cancella Doctor Doom, Morbius, Da ...