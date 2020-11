Diritti fondamentali e istituzioni europee, una strada da percorrere sino in fondo (Di giovedì 26 novembre 2020) L’attenzione dei media attualmente è attirata dal fatto che tre Paesi del cosiddetto gruppo di Visegard (Polonia, Ungheria e Slovenia) si contrappongono al Next Generation Eu perché presenta una pesante condizionalità: il rispetto dei principi dello Stato di Diritto. La vicenda di questi giorni ci sollecita una visione prospettica che tenti di andare al di là del contingente. Vogliamo qui richiamare l’attenzione su due punti: (i) la progressiva importanza che il rispetto dei Diritti fondamentali sta acquisendo nel processo di progressiva costruzione della Ue con il ruolo della “carta europea dei Diritti fondamentali” e (ii) il rapporto sul rispetto dei principi dello Stato di Diritto redatto dalla Commissione UE e recentemente pubblicato. Vediamo brevemente i due punti separatamente. La costruzione della Comunità ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) L’attenzione dei media attualmente è attirata dal fatto che tre Paesi del cosiddetto gruppo di Visegard (Polonia, Ungheria e Slovenia) si contrappongono al Next Generation Eu perché presenta una pesante condizionalità: il rispetto dei principi dello Stato di Diritto. La vicenda di questi giorni ci sollecita una visione prospettica che tenti di andare al di là del contingente. Vogliamo qui richiamare l’attenzione su due punti: (i) la progressiva importanza che il rispetto deista acquisendo nel processo di progressiva costruzione della Ue con il ruolo della “carta europea dei” e (ii) il rapporto sul rispetto dei principi dello Stato di Diritto redatto dalla Commissione UE e recentemente pubblicato. Vediamo brevemente i due punti separatamente. La costruzione della Comunità ...

