Diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada: video camera ardente (Di giovedì 26 novembre 2020) La Diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada è disponibile attraverso il canale YouTube ufficiale della sede governativa centrale della Repubblica Argentina, dove è stata allestita la camera ardente. El Pibe de Oro oggi 26 novembre riceverà gli onori di Stato nello storico palazzo, il tutto in pieno rispetto del protocollo di prevenzione anti-Covid, come si può notare dalle immagini che si susseguono a schermo. Sfilano, ad uno ad uno, ragazzi, uomini e donne visibilmente commossi, pronti a dare l'ultimo saluto alla salma di Diego. La Diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada è ormai partita ...

