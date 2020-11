DIRETTA Sci alpino, tabellone femminile Lech LIVE: buon avvio di Brignone e Bassino, brividi Vlhova (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 SI SALVA PETRA Vlhova! La slovacca si scatena nel tratto finale ed elimina l’olandese Jelinkova per appena 4 centesimi! La sciatrice dei Paesi Bassi ci è rimasta malissimo…Ora Federica Brignone. 18.00 MARTA Bassino AI QUARTI DI FINALE! Liensberger salta una porta e non conclude la prova, ma la piemontese era comunque in vantaggio e, a nostro avviso, avrebbe vinto lo stesso! Benissimo! Ora il quarto di finale contro l’americana Moltzan. 17.58 Vince Moltzan con 0.34 sulla polacca. Tocca a Marta Bassino contro l’austriaca Katharina Liensberger. Partono praticamente insieme, separate da 0.04. 17.57 Moerzinger amministra e vince con 0.43 su Lysdahl. Ora Moltzan vs Gasienica-Daniel, 0.19 il vantaggio da gestire per l’americana. 17.56 Gut ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 SI SALVA PETRA! La slovacca si scatena nel tratto finale ed elimina l’olandese Jelinkova per appena 4 centesimi! La sciatrice dei Paesi Bassi ci è rimasta malissimo…Ora Federica. 18.00 MARTAAI QUARTI DI FINALE! Liensberger salta una porta e non conclude la prova, ma la piemontese era comunque in vantaggio e, a nostro avviso, avrebbe vinto lo stesso! Benissimo! Ora il quarto di finale contro l’americana Moltzan. 17.58 Vince Moltzan con 0.34 sulla polacca. Tocca a Martacontro l’austriaca Katharina Liensberger. Partono praticamente insieme, separate da 0.04. 17.57 Moerzinger amministra e vince con 0.43 su Lysdahl. Ora Moltzan vs Gasienica-Daniel, 0.19 il vantaggio da gestire per l’americana. 17.56 Gut ...

