DIRETTA Sci alpino, tabellone femminile Lech LIVE: Bassino e Brignone vogliono brillare, Gut-Behrami e Vlhova le favorite (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualificazioni – Programma e tv della giornata – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della fase finale del parallelo di Lech, Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2020-2021 di sci alpino. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con le sciatrici che saranno suddivise in una sorta di tabellone tennistico. Si inizierà alle ore 17.45 e lo spettacolo, ne siamo certi, non mancherà. Le sedici migliori partecipanti (per somma di tempi) sono passate alla fase finale, e non più trentadue come succedeva fino ad un anno fa. Si partirà in notturna, in una sorta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualificazioni – Programma e tv della giornata – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladella fase finale del parallelo di, Austria, valevole per la Coppa del Mondo2020-2021 di sci. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con le sciatrici che saranno suddivise in una sorta ditennistico. Si inizierà alle ore 17.45 e lo spettacolo, ne siamo certi, non mancherà. Le sedici migliori partecipanti (per somma di tempi) sono passate alla fase finale, e non più trentadue come succedeva fino ad un anno fa. Si partirà in notturna, in una sorta di ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: il tabellone e le avversarie delle azzurre. Bassino e Brignone in gara a… - gianmilan76 : Conosciuto e intervistato ovviamente non ai tempi della Nazionale italiana e di #IsiKostner, ero ancora troppo giov… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino qualificata Brignone quasi fuori - #alpino #Parallelo… - fenomenogabry : RT @OA_Sport: LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Mair assente, è positiva. Brignone e Bassino a caccia del podio! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: Mair assente è positiva. Brignone e Bassino a caccia del podio! -… -