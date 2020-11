DIRETTA Sci alpino, Lech LIVE: Brignone-Vlhova ai quarti, avanza anche Bassino! (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Marta Bassino vince la prima manche con 0.22 sull’americana. E’ stata una run molto equilibrata, nel finale la statunitense è finita lunga di linea. Ora Brignone (pista blu) vs Vlhova: serve l’impresa. 18.08 Lara Gut-Behrami vince, ma questa volta non domina. E’ avanti di 0.10 sull’austriaca Moerzinger dopo la prima manche. Ora Bassino (pista blu) contro l’americana Moltzan. 18.08 Iniziati i quarti di finale, non c’è tregua. 18.07 L’Italia è l’unica nazione con due atlete ai quarti di finale. Sarebbe importante piazzare almeno un azzurra in semifinale. 18.06 Definiti i quarti di finale: Gut-Behrami (Svizzera)-Moerzinger (Austria) Bassino (Italia)-Moltzan (Usa) Vlhova ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Marta Bassino vince la prima mcon 0.22 sull’americana. E’ stata una run molto equilibrata, nel finale la statunitense è finita lunga di linea. Ora(pista blu) vs: serve l’impresa. 18.08 Lara Gut-Behrami vince, ma questa volta non domina. E’ avanti di 0.10 sull’austriaca Moerzinger dopo la prima m. Ora Bassino (pista blu) contro l’americana Moltzan. 18.08 Iniziati idi finale, non c’è tregua. 18.07 L’Italia è l’unica nazione con due atlete aidi finale. Sarebbe importante piazzare almeno un azzurra in semifinale. 18.06 Definiti idi finale: Gut-Behrami (Svizzera)-Moerzinger (Austria) Bassino (Italia)-Moltzan (Usa)...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sci LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Mair assente, è positiva. Brignone e Bassino a caccia del podio! OA Sport Coppa del Mondo di sci, sulle nevi austriache l'unico parallelo di stagione: Bassino in pista

CUNEO CRONACA - La Coppa del Mondo 2020-21 saluta la Finlandia e oggi (26 novembre) si sposta sulle nevi austriache di Lech-Zürs, per il primo parallelo della stagione. Tutti abbiamo nella mente la gr ...

Le dichiarazioni della squadra italiana di sci di fondo alla viglia del "Ruka Nordic"

Dagli interrogativi di Pellegrino alla voglia di riscatto di De Fabiani, le dichiarazioni degli azzurri del fondo alla vigilia della prima gara stagionale.

