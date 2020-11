Diego Armando Maradona morto – Camera ardente alla Casa Rosada. Autopsia: “Deceduto per insufficienza cardiaca acuta”. De Magistris: “Partito l’iter per dedicargli lo stadio di Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) Centinaia di persone sono già in fila alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, per dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona. La Camera ardente riservata solo ai più grandi, nello stesso luogo dove dieci anni fa da Buenos Aires e da tutta l’Argentina accorsero a migliaia per omaggiare la salma di ex presidente Nestor Kirchner. Oggi tocca inveca al Pide de Oro, lui più di tutti un monumento che ha portato in giro la bandiera biancoazzurra nel mondo. Dalle 6 della mattina fino alle 16 (dalle 10 alle 20 in Italia), “su indicazione della famiglia”, tutti gli argentini potranno accedere al palazzo dall’entrata che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo, attraverso la calle Balcarce, al numero 50. L’ex moglie Claudia Villafañe e le figlie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Centinaia di persone sono già in fila, il palazzo presidenziale argentino, per dare l’ultimo saluto a. Lariservata solo ai più grandi, nello stesso luogo dove dieci anni fa da Buenos Aires e da tutta l’Argentina accorsero a migliaia per omaggiare la salma di ex presidente Nestor Kirchner. Oggi tocca inveca al Pide de Oro, lui più di tutti un monumento che ha portato in giro la bandiera biancoazzurra nel mondo. Dalle 6 della mattina fino alle 16 (dalle 10 alle 20 in Italia), “su indicazione della famiglia”, tutti gli argentini potranno accedere al palazzo dall’entrata che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo, attraverso la calle Balcarce, al numero 50. L’ex moglie Claudia Villafañe e le figlie ...

DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - lunastortad : RT @jadvore: Diego Armando Maradona sarà anche stato un grande giocatore, e questo non lo mette in dubbio nessuno, ma era un uomo di merda… - Eleonora___a : RT @jadvore: Diego Armando Maradona sarà anche stato un grande giocatore, e questo non lo mette in dubbio nessuno, ma era un uomo di merda… -