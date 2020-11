Diego Armando Maradona | Maurizio De Giovanni | “L’unico nella sua categoria Quando lo incontrai gli guardai il suo piede sinistro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Guardavo il suosinistro e mi pareva impossibile fosse così piccolo ed esistesse realmente”. Così lo scrittoreDericordaal fattoquotidiano.it. Il campione argentino è morto per arresto cardiaco. Aveva 60 anni. “Se ne va un pezzo della memoria epica della città di Napoli. Credo chesia parte della nostra cultura come il pastore di un presepe, un santo patrono laico”, racconta lo scrittore de I Bastardi di Pizzofalcone. “Una figura immensa che ha trovato Napoli e Napoli ha trovato lui. Non è un caso che néné Napoli abbiano mai rivinto se non insieme. I trofei disono stati contemporanei alla sua presenza in questa città. Tutti i successi del Napoli sono stati in ...