Diego Armando Maradona, i risultati dell'autopsia

Sono appena stati resi noti i risultati preliminari dell'autopsia sul corpo di Diego Armando Maradona eseguiti ieri sera presso l'ospedale San Fernando. Secondo quanto riporta il Clarin, la causa della morte è stata "insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con cardiomiopatia dilatativa".

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando L'addio a Diego Armando Maradona. L'Argentina in fila davanti alla camera ardente alla Casa Rosada Rai News Le leggende come Maradona non muoiono mai. Gli uomini come Diego rinascono

Addio a Maradona, l'ultima intervista: il sogno che voleva realizzare

