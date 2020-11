Diego Armando Maradona | foto nella bara aperta | la rabbia della sua famiglia

DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - AlexisPSG14 : RT @flonot: Diego Armando Napoli Maradona - CuoreIschitano : Stadio Diego Armando Maradona Napoli ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando

Anche La Liga ricorda Diego Armando Maradona. Il massimo campionato spagnolo, come annunciato attraverso un comunicato ufficiale, osserverà infatti un minuto di silenzio in tutte le partite del 15° ...21 Tutti in piazza o per le strade a Napoli, a rendere omaggio a Diego Armando Maradona. La sua morte ha scioccato tutti: 60 anni, appena compiuti lo scorso 30 ottobre, se n'è andato ieri per via di ...