Detto Fatto, siparietto spesa: Emily Angelillo rompe il silenzio, sfogo (Di giovedì 26 novembre 2020) L'insegnante di pole dance, che ha spiegato ai telespettatori di "Detto Fatto" come fare la spesa sui tacchi, svela il significato 'nascosto' del siparietto mandato in onda dalla Rai. Lo sketch è stato criticatissimo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 26 novembre 2020) L'insegnante di pole dance, che ha spiegato ai telespettatori di "" come fare lasui tacchi, svela il significato 'nascosto' delmandato in onda dalla Rai. Lo sketch è stato criticatissimo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - SmorfiaDigitale : Bianca Guaccero dopo la bufera su Detto Fatto : Ho sempre difeso le donne. Mi sc... - Giuseppe_981 : RT @ilpost: L’amministratore delegato della RAI l'ha definito «un episodio gravissimo» e ha aggiunto che si stanno facendo «valutazioni sul… -