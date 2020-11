«Detto Fatto», parla l’insegnante di pole dance Emily Angelillo: «Ho solo seguito il copione» (Di giovedì 26 novembre 2020) «Penso che sia stata la giornata più triste della mia vita». Emily Angelillo è un’insegnante di pole dance. A renderla famosa in queste ore è stato un “tutorial” realizzato per la trasmissione Detto Fatto, in onda su Rai 2, con lo scopo di insegnare alle donne come fare la spesa in modo seducente. Angelillo e la Rai sono state duramente criticate dal pubblico per aver offerto un servizio dal messaggio sessista, secondo il quale la donna dovrebbe essere sexy anche quando va al supermercato. Dopo le scuse della Rai, è arrivata anche la posizione di Angelillo, che in un’intervista a Fanpage ha raccontato di aver solamente «seguito il copione». «Mi hanno dato spazio per insegnare a questa ragazza a camminare sui ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) «Penso che sia stata la giornata più triste della mia vita».è un’insegnante di. A renderla famosa in queste ore è stato un “tutorial” realizzato per la trasmissione, in onda su Rai 2, con lo scopo di insegnare alle donne come fare la spesa in modo seducente.e la Rai sono state duramente criticate dal pubblico per aver offerto un servizio dal messaggio sessista, secondo il quale la donna dovrebbe essere sexy anche quando va al supermercato. Dopo le scuse della Rai, è arrivata anche la posizione di, che in un’intervista a Fanpage ha raccontato di aver solamente «il». «Mi hanno dato spazio per insegnare a questa ragazza a camminare sui ...

