Detto Fatto, parla Bianca Guaccero: “Il tutorial sulle donne al supermercato? Ecco cosa penso” (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto, Bianca Guaccero chiede scusa: “Mi prendo parte della responsabilità, siparietto gestito con superficialità” Non è tardato ad arrivare il mea culpa di Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto che ieri pomeriggio ha dovuto affrontare dapprima una pioggia di critiche e poi anche la decisione della Rai di cancellare il programma, tutto a causa di un tutorial definito sessista in cui si mostrava alle donne come fare la spesa sui tacchi. Dopo la replica di Emily Angelillo, la ballerina protagonista del tutorial in questione, anche la padrona di casa ha voluto dire la propria e ha scelto Instagram come piattaforma di lancio del suo messaggio. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020)chiede scusa: “Mi prendo parte della responsabilità, siparietto gestito con superficialità” Non è tardato ad arrivare il mea culpa di, la conduttrice diche ieri pomeriggio ha dovuto affrontare dapprima una pioggia di critiche e poi anche la decisione della Rai di cancellare il programma, tutto a causa di undefinito sessista in cui si mostrava allecome fare la spesa sui tacchi. Dopo la replica di Emily Angelillo, la ballerina protagonista delin questione, anche la padrona di casa ha voluto dire la propria e ha scelto Instagram come piattaforma di lancio del suo messaggio. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - zazoomblog : Detto Fatto cancellato: Bianca Guaccero chiede scusa - #Detto #Fatto #cancellato: #Bianca - occhio_notizie : Chi è Emily Angelillo, la ballerina protaginista del 'tutorial della spesa sexy' -