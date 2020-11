Detto Fatto, l’insegnante di ‘Come fare la spesa sui tacchi’ rompe il silenzio: “Ho seguito un copione” (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto, parla l’insegnante di ‘Come fare la spesa sui tacchi’: “Era un copione” Un polverone si è abbattuto sulla Rai proprio ieri, che doveva essere la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per via di un contenuto che ha indignato l’Italia. A Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, è andato in onda un tutorial su “come fare la spesa sui tacchi”: ad eseguirlo è stata Emily Angelillo, di professione ballerina e insegnante di pole dance, che ha definito la giornata di ieri “la più triste della sua vita”. Intervistata da Fanpage.it, la ballerina ha commentato la sua prima volta a Detto Fatto: “Non volevo certo ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020), parladilasui: “Era unUn polverone si è abbattuto sulla Rai proprio ieri, che doveva essere la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per via di un contenuto che ha indignato l’Italia. A, il programma condotto da Bianca Guaccero, è andato in onda un tutorial su “comelasui tacchi”: ad eseguirlo è stata Emily Angelillo, di professione ballerina e insegnante di pole dance, che ha definito la giornata di ieri “la più triste della sua vita”. Intervistata da Fanpage.it, la ballerina ha commentato la sua prima volta a: “Non volevo certo ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - gianny0162 : RT @marioadinolfi: Solidarietà a Bianca Guaccero e a tutta la squadra di Detto Fatto, programma chiuso per la scenetta della donna che fa l… - perderemeglio : RT @chiaravillage: Magari domani a Detto Fatto ci mostreranno come accogliere l’idraulico un po’ prezzemole -