Depresso perché la moglie lo tradisce, va dal medico: ma è lui l'amante (Di giovedì 26 novembre 2020) Quando si dice "oltre il danno, anche la beffa". Il protagonista di questa vicenda è Depresso a causa dei suoi problemi matrimoniali. Ormai da tempo in crisi con la moglie e in balia di una brutta depressione, decide di andare dal medico per farsi aiutare. Ma come può sospettare che proprio lì troverà l'amante di sua moglie..? Marito e moglie sono in crisi; lui va in depressione, finché non decide di rivolgersi al suo medico per farsi aiutare. Ma il pover uomo non sospetta minimamente che è proprio il medico l'amante di sua moglie. Ecco la storia assurda di questo musicista che, alla fine della vicenda, ha richiesto e ottenuto un cospicuo risarcimento per negligenza professionale. Ebbene sì: certe volte non ci si può ...

